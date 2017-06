Lieber Leser,

im Zuge der anstehenden US-Arbeitsmarktdaten hat auch der Dow Jones Industrials Index (Future) endlich ein neues Allzeithoch erreicht und deutet weitere Zugewinne an. Nichts zu spüren von "Sell in May" also?

Wie wir bereits auch für den DAX-Index argumentierten, könnten wir hier den letzten Run vor der verdienten Sommerpause hineinsehen. In unserem Szenario kann sich dieser Run bis etwas Ende nächster Woche hinziehen, bis es einige Tage vor der FOMC-Sitzung dann ...

