in der Spielzeit 2017-2018 wird erstmals ein neues WDR Ensemble mit Sitz in Dortmund zu hören sein.



Wir möchten Ihnen das neue Ensemble vorstellen, Sie über die besondere Kooperation von WDR Rundfunkchor und der Chorakademie Dortmund informieren und laden anschließend zum ersten Schnupper-Konzert ein.



Pressegespräch



am Freitag, den 9.6.2017 um 15.00 Uhr, im Konzerthaus Dortmund, innogy-Lounge im 2. OG Brückstraße 21, 44135 Dortmund



Ihre Gesprächspartner sind:



Zeljo Davutovic, Künstlerischer Leiter Chorakademie Dortmund Marielle Wegner, Managerin Fachbereich Mädchenchöre Chorakademie Dortmund Carola Anhalt, Managerin des WDR Rundfunkchors Robert Blank, Chorleiter WDR Rundfunkchor



Außerdem nehmen teil



Benedikt Stampa, Intendant des Konzerthauses Dortmund, sowie Felix Heitmann, Künstlerische Leitung des Jugendkonzertchores.



15.30 Uhr: Im Anschluss findet ein 30-minütiges Schnupper-Konzert im Konzertsaal des Konzerthauses Dortmund statt:



Der WDR Rundfunkchor und das neue Ensemble, zusammen sind das 80 kleine und große Sängerinnen und Sänger, geben bei freiem Eintritt eine Kostprobe großer Vokalkunst: weltliche Chorliteratur und die Orgel-Chorversion von Mendelssohns "Lobgesang" werden zu hören sein.



Die 2002 gegründete Chorakademie Dortmund ist inzwischen die größte Singschule in Europa. Der renommierte WDR Rundfunkchor ist ein traditionsreicher, professioneller Konzertchor, der im kommenden Jahr sein 70-jähriges Bestehen feiert.



