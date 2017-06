In einem neuen Papier rechnet das Bundesfinanzministerium vor, wie teuer Schuldenerleichterungen für Athen sind. Premier Tspiras will sie bald, Schäuble bremst. Das Thema könnte die Euro-Staaten bald wieder einholen.

Die Griechenland-Rettung könnte für die europäischen Steuerzahler teuer werden. Bis Mitte des Jahrhunderts können sich die Kosten je nach wirtschaftlicher Entwicklung und Ausgestaltung von Schuldenerleichterungen auf bis zu 123 Milliarden Euro belaufen. Dies geht aus einem neuen Papier des Bundesfinanzministeriums hervor, das dem Handelsblatt vorliegt.

Den Betrag hatten die Beamten von Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) bereits im März in einem Papier errechnet, über das damals diese Zeitung berichtet hatte. In dem neuen Schreiben an dem Bundestag legen die Finanzexperten von Schäuble ihre Rechnung ausführlich dar. Die 123 Milliarden werden fällig, wenn Griechenlands Wirtschaft mittelfristig nur um ein Prozent wächst, die Regierung nur einen Haushaltsüberschuss von Zinsen von 1,5 Prozent schafft, die aktuellen Hilfskredite um 17,5 Jahre verlängert und Zinszahlungen und Tilgung bis zum Jahr 2048 ausgesetzt würden.

Zwischen 84 und 89 Milliarden Euro müssten die Geberländer aufbringen, wenn das mittelfristige Wachstum 1,3 Prozent und der Haushaltsüberschuss durchschnittlich 1,8 Prozent beträgt, die Laufzeiten der Rettungskredite bis zu 15 Jahre verlängert und die Zinsen auf diese Kredite bei einem Prozent gedeckelt würden. Gut ein Viertel der Kosten entfielen jeweils in beiden Szenarien auf Deutschland. "Bei einer solchen Zinsstundung würde es sich faktisch um einen neuen Kredit handeln", schreiben Schäubles Beamte in ihrem Papier und deuten damit an, dass die Schuldenmaßnahmen vom Bundestag abgesegnet werden müssten. Würde Griechenland dagegen mittelfristig ein Wachstum von 1,3 Prozent und einen Haushaltsüberschuss vor Zinszahlungen ...

