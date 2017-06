Die afghanische Regierung hofft auf ein Einlenken aus Deutschland. Afghanen aus Deutschland sollen nicht abgeschoben werden. Das Land sei nicht mehr sicher. Ob sich an der Einzelfall-Regelung etwas ändert, ist ungewiss.

Die afghanische Regierung dringt auf einen Stopp aller Abschiebungen von Afghanen aus Deutschland. Die gegenwärtige Lage in ihrem Land sei "gemäß dem humanitären Völker- und Flüchtlingsrecht so, dass afghanische Flüchtlinge nicht mehr nach Afghanistan geschickt werden dürfen", sagte die stellvertretende Flüchtlingsministerin Alema Alema der Deutschen Welle in einem am Freitag veröffentlichten ...

