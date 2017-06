Paris - Europas wichtigste Aktienmärkte sind am Freitag weiter nach oben gelaufen und haben auf Wochensicht mehrheitlich Gewinne eingeheimst. Der britische Leitindex erreichte vor dem Wochenende sogar ein Rekordhoch. Nach den US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag bröckelten die Gewinne dann allerdings wieder etwas ab, während an der New Yorker Wall Street und den Nasdaq-Börsen Rekorde aufgestellt wurden. Der EuroStoxx 50 beendete den Tag mit 0,70 Prozent höher bei 3591,82 Punkten und baute damit sein moderates Vortagesplus weiter aus. Auf Wochensicht bedeutet das ein kleines Plus von 0,4 Prozent für den Leitindex der Eurozone.

Dem Londoner FTSE 100 gelang am Freitag zwar nicht der Sprung über die Marke von 7600 Punkten. Dennoch erreichte der "Footsie" ein Rekordhoch bei 7598,99 Zählern, bevor er mit plus 0,05 Prozent auf 7547,63 Punkte fast unverändert aus dem Handel ging und damit ein rund 1-prozentiges Wochenplus erzielte. Der CAC 40 in Paris legte am Freitag um 0,47 Prozent auf 5343,41 Punkte zu, womit sich sein Wochenplus ebenfalls auf 1 Prozent beläuft. Die einzige der grösseren Börsen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...