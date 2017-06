Für den Empfang staatlicher Hilfen müssen Banken ein milliardenschweres Eigenkapital aufbringen. Die in Not befindlichen italienischen Krisenbanken scheinen das nicht zu schaffen. Und niemand will helfen.

An den beiden italienischen Krisenbanken Popolare di Vicenza und Veneto Banca wollen sich Insidern zufolge keine Finanzinvestoren beteiligen. Solche Kapitalgeber seien zwar wiederholt angesprochen worden, in die beiden Verluste schreibenden ...

