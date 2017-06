Bei einem öffentlichen Auftritt äußerte sich Putin zu den angeblichen Geheimabsprachen und Hacker-Angriffen. Derartige Vorwürfe seien "schädlicher Tratsch". In den USA werden derweil die Untersuchungen ausgeweitet.

Zwischen der Führung in Moskau und dem heutigen US-Präsidenten Donald Trump hat es vor dessen Amtsantritt nach Aussage des russischen Präsidenten Wladimir Putin keine Geheimabsprachen gegeben. "Es gab nichts Konkretes, null. Es ist bloß Hysterie. Soll ich Ihnen eine Pille geben?", sagte Putin am Freitag auf einem internationalen Wirtschaftsforum in St. Petersburg zu einem Moderator, der ihn nach geheimen Vereinbarungen zwischen Trump und Russland fragte. Den US-Geheimdiensten warf Putin vor, möglicherweise Beweise gefälscht zu haben, um seinem Land die Cyber-Attacken gegen die frühere US-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton in die Schuhe zu schieben. Derartige Vorwürfe seien "schädlicher Tratsch". Die Hacker-Angriffe trügen keine russische Handschrift, Trump habe schlicht einen besseren Wahlkampf geführt als Clinton.

Mehrere Ausschüsse des US-Kongresses untersuchen derzeit, ...

