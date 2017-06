Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

EU und China scheitern mit demonstrativem Schulterschluss im Klimaschutz

Nach dem Ausstieg der USA aus dem Pariser Abkommen sind die EU und China mit einem demonstrativen Schulterschluss im Klimaschutz gescheitert. Anders als geplant verabschiedeten beide Seiten bei ihrem Gipfel in Brüssel keine gemeinsame Erklärung zu der Frage, wie es aus EU-Kreisen hieß. Grund waren demnach Meinungsverschiedenheiten über Handelsfragen.

EuGH fällt weitreichendes Urteil zur Sanierung von Umweltschäden in Gewässern

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat in einem Grundsatzurteil entschieden, dass auch die Betreiber von vor 2007 errichteten Wasserkraftanlagen für Umweltschäden haften müssen. Die Betreiber können sich mit Blick auf höherrangiges EU-Recht nicht mehr darauf berufen, dass ökologische Schäden von früheren nationalen Betriebsgenehmigungen gedeckt seien, heißt es in einem vom Gerichtshof in Luxemburg verkündeten Urteil.

Deutsche Energiewirtschaft sieht in Trumps Klima-Aus Chance

Die deutschen Energieversorger bewerten den Ausstieg der USA aus dem Pariser Klimaabkommen als Chance für die Unternehmen aus Deutschland und Europa. "Für Europa ist das die Chance, Weltmarktführer bei allen Technologien rund um Erneuerbare Energien, Energieeffizienz und innovative Techniken zur Steuerung von Energieversorgungssystemen zu werden", sagte der Chef des Branchenverbandes BDEW, Stefan Kapferer.

Auto- und Chemiebranche fürchten nach US-Klima-Entscheidung Nachteile

Die Auto- und die Chemieindustrie in Deutschland warnen nach der Kündigung des Pariser-Klimaabkommens durch die USA vor Wettbewerbsnachteilen. Der Verband der Automobilindustrie VDA und der Verband der chemischen Industrie VCI betonten unisono, dass beim Klimaschutz in Europa und Deutschland die Bezahlbarkeit nicht in den Hintergrund geraten dürfe.

Bundestag stärkt Rechte der Arbeitnehmer in der Fleischindustrie

Verborgen in einem anderen Gesetz hat der Bundestag in der Nacht zum Freitag Verbesserungen für Beschäftigte in der Fleischindustrie beschlossen. Das Gesetz soll sie vor dem Missbrauch von Werkverträgen und vor Lohnabrechnungsbetrügereien schützen, wie der CDU-Abgeordnete Karl Schiewerling erklärte.

Über 1 Milliarde Euro für Sanierung der Braunkohle-Tagebaugebiete im Osten

Die Braunkohle-Tagebaugebiete in Ostdeutschland werden in den kommenden fünf Jahren für mehr als 1 Milliarde Euro weiter saniert. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU), Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) und die Ministerpräsidenten von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen unterzeichneten am Freitag in Berlin ein Abkommen zur sogenannten Braunkohlesanierung.

Merkel reist nach Argentinien und Mexiko

Die deutsche G20-Präsidentschaft lässt Kanzlerin Angela Merkel erstmals in ihrer Regierungszeit nach Argentinien reisen. Die CDU-Vorsitzende wird am kommenden Mittwoch in Buenos Aires erwartet und dort von Präsident Mauricio Macri mit militärischen Ehren empfangen, wie Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag mitteilte. Anschließend ist Merkel in Mexiko-Stadt zu Gast, am Sonntag kommender Woche wird sie in Berlin zurück erwartet.

S&P gibt Bulgarien positiven Ausblick

Die Ratingagentur S&P wird optimistischer für die Bonität Bulgariens. Standard & Poor's (S&P) hob den Ausblick für die Bonitätsnote auf positiv von stabil an. Das Rating wurde aber noch mit BB+ bestätigt. Es gebe nun eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine Hochstufung des Landes innerhalb der nächsten zwölf Monate. S&P geht davon aus, dass sich die Haushaltslage des Landes und andere Faktoren weiter verbessern dürften.

US-Arbeitsmarkt sendet gemischte Signale

Die US-Firmen haben im Mai weniger Stellen geschaffen als von Ökonomen erwartet. Auch die Zahlen für die beiden Vormonate wurden spürbar nach unten revidiert. Aber zugleich sank die Arbeitslosenquote auf den tiefsten Stand seit 16 Jahren. Die heterogene Entwicklung am Arbeitsmarkt wird die Fed vermutlich nicht davon abhalten, im Juni die Zinsen weiter zu erhöhen.

Defizit in der US-Handelsbilanz im April deutlich größer

Ein stärkerer Dollar und die Konsumlust der Amerikaner auf Güter aus dem Ausland haben das Defizit in der US-Handelsbilanz im April deutlich größer werden lassen. Es betrug nach vorläufigen Berechnungen 47,62 Milliarden Dollar und fiel damit 5,2 Prozent höher aus als im März.

