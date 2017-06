Liebe Leser,

ich wette, Sie würden in der jetzigen Situation am Immobilienmarkt auch gerne ein Grundstück in München mit - sagen wir mal - 27.000 Quadratmeter Grundfläche besitzen. Denn an den potenziellen Verkehrswert solch einer Liegenschaft reicht nicht einmal ein Sechser im Lotto samt Zusatzzahl heran. Nun, die Stern Immobilien AG befand sich im (Teil-)Besitz eines solchen Grundstücks und hat es nun veräußert, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Unser Neid ist ihnen gewiss.

Zweistelliger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...