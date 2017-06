Frankfurt - Der Zuckerpreis ist gestern um weitere 4% eingebrochen, so die Analysten der Commerzbank.Der Preisrückgang setze sich auch heute zunächst fort. Aktuell koste Zucker nur noch etwas mehr als 14 US-Cents je Pfund. So niedrig sei der Preis zuletzt vor 15 Monaten gewesen. Innerhalb von nicht einmal zwei Wochen habe sich Zucker um fast 14% verbilligt. Zucker gerate gleich von mehreren Seiten unter Druck. So erwarte die Internationale Zuckerorganisation ISO für das Erntejahr 2017/18 einen Angebotsüberschuss von 3 Mio. Tonnen. Als Grund nenne die ISO eine steigende Zuckerproduktion in Brasilien. In der Hauptanbauregion Center-South solle der Anteil des zu Zucker verarbeiteten Zuckerrohrs auf 48% steigen, nach 46,3% im letzten Erntejahr. Dadurch solle auch der erwartete Rückgang der Zuckerrohrernte mehr als ausgeglichen werden.

