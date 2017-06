Frankfurt - Nach einer kurzen Verschnaufpause in der zweiten Mai-Hälfte rutschen die Eisenerzpreise weiter ab, so die Analysten der Commerzbank.Der nächstfällige Futures-Kontrakt an der SGX AsiaClear in Singapur sei gestern auf ein 8-Monatstief von gut 54 USD je Tonne gefallen. Auch im chinesischen Dalian habe Eisenerz mit 415 CNY je Tonne auf dem niedrigsten Niveau seit Anfang Oktober gehandelt. Für Mai hätten in Singapur und Dalian Verluste von gut 18% bzw. knapp 14% zu Buche gestanden. In Singapur habe sich der Preisrückgang der Vormonate damit sogar beschleunigt.

