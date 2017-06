Köln (ots) -



1LIVE überträgt am Sonntag, 4. Juni, im Rahmen einer Sondersendung das Benefizkonzert "One Love Manchester". Zahlreiche internationale Popstars erinnern mit dem Gig an die Opfer des Anschlags vom 22. Mai, der nach einem Konzert von US-Star Ariana Grande in der Manchester Arena 22 Menschen in den Tod riss und über 100 verletzte. Ihre Teilnahme für das Konzert im Old Trafford Cricket Ground haben unter anderem angekündigt: Ariana Grande, Katy Perry, Miley Cyrus, Justin Bieber, Robbie Williams, Little Mix, die Black Eyed Peas, Coldplay, Pharrell, Niall Horan und Take That.



Von 18 bis 20 Uhr wird eine Pre-Show aktuelle Informationen zum Line-up liefern und die Ereignisse vom 22. Mai mit Künstlerstatements und Twitterreaktionen rekonstruieren. Das Konzert selbst beginnt um 20 Uhr. WDR 2 macht eine Vor- und Nachberichterstattung und wird einen ca. zehn- bis 15-minütigen Ausschnitt des Konzerts übertragen.



