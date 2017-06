Portigon wird von der eigenen Vergangenheit eingeholt: Bei dem WestLB-Nachfolgeinstitut wurden Räume aufgrund des Verdachts der Steuerhinterziehung durchsucht. Nun sollen für Zahlungen Rückstellungen gebildet werden.

Nach einer Steuerrazzia wegen umstrittener Cum-Ex-Geschäfte trifft das WestLB-Nachfolgeinstitut Portigon Vorsorge für mögliche Rückzahlungen an den Fiskus. Die Bank werde im Jahresabschluss 2016 entsprechende Rückstellungen bilden, erklärte Portigon am Freitag. Für 2016 rechne das Institut weiterhin mit einem Verlust in Höhe eines niedrigen dreistelligen Millionen-Euro-Betrags.

Im November 2016 hatte die Staatsanwaltschaft Düsseldorf wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung ...

