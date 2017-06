Das Musikfestival "Rock am Ring" ist am Freitag unterbrochen worden. Die Polizei habe den Veranstalter aufgrund "einer terroristischen Gefährdungslage" vorsorglich dazu angewiesen, hieß es in einer auf der Internetseite der Veranstaltung veröffentlichten Mitteilung.

Dies sei auch notwendig, um im Veranstaltungsbereich Ermittlungen zu ermöglichen. Deshalb seien alle Besucher gebeten worden, das Festivalgelände zu verlassen. "Die Veranstalter hoffen, Rock am Ring morgen fortsetzen zu können", hieß es in der Mitteilung weiter.