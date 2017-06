HUDSON, New York, USA, 2. Juni 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Wenn heute das Raumschiff SpaceX Dragon in Richtung internationale Raumstation ISS startet, werden 40 sehr spezielle Mäuse an Bord sein, die eigens von Taconic Biosciences, einem weltweit führenden Unternehmen auf dem Gebiet gentechnisch veränderter Mausmodelle und zugehöriger Services, für diese Raumfahrtmission gezüchtet wurden.

Das Projekt ist eine Zusammenarbeit zwischen der University of California, Los Angeles (UCLA), dem Center for the Advancement of Science in Space (CASIS), BioServe und der NASA. Der Leiter der Mausforschung für diese Raumfahrtmission mit dem Namen "Rodent Research-5" ist Dr. Chia Soo, Professor der Chirurgie, UCLA Schools of Dentistry, Engineering and Medicine. Die Studie nutzt das Molekül NELL-1, ein vom menschlichen Körper produziertes Protein, das für das Knochenwachstum und die Knochenentwicklung von entscheidender Bedeutung ist.

Am 1. Juni werden 40 mit NELL-1 behandelte Mäuse auf die internationale Weltraumstation geschickt, um zu untersuchen, ob das Vorhandensein des Moleküls den mit der Mikrogravitation verbundenen typischen Knochenverlust aufhält. Die reduzierte Schwerkraft des Weltraums beschleunigt den natürlichen Prozess des Knochenverlustes. Nach dem Aufenthalt in der Mikrogravitation werden die lebenden Mäuse auf die Erde zurückkehren und von Dr. Soo und seinem Team untersucht. Das Team hofft, dass anhand der Ergebnisse Therapien entwickelt werden können, die den Knochenverlust verhindern und das Wachstum sowie die Stärkung von Knochen beim Menschen fördern.

"Taconic Biosciences hat langjährige Erfahrungen mit Weltraummissionen, denn wir haben bereits 1985 die ersten Mäuse in den Weltraum geschickt. In letzter Zeit haben wir bei Nagetierforschungsmissionen, bei denen Nagetiere längere Zeit auf der internationalen Raumstation verbrachten, mit CASIS zusammengearbeitet. Dies half den Wissenschaftlern, erste Erkenntnisse über die Auswirkungen der Mikrogravitation auf Knochenverlust und Muskelschwund zu gewinnen", sagte Dr. Gretchen Kusek, wissenschaftliche Programmmanagerin bei Taconic.

"Als Manager des International Space Station U.S. National Laboratory arbeiten wir ständig mit Forschern zusammen, um Hürden zu überwinden und Entdeckungen zu ermöglichen, die durch Experimente auf der Erde nicht möglich sind", sagte CASIS-Einsatzleiter Ken Shields. "Die Nagetierforschung auf der Raumstation kann uns helfen, neue Erkenntnisse über den Knochendichteverlust und Muskelschwund zu gewinnen, die zur Entwicklung besserer Medikamente für uns hier auf unserem Planeten führen könnten. Taconic Biosciences hat sich bei diesen wichtigen Forschungsarbeiten als unschätzbarer Partner erwiesen. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit bei vielen zukünftigen ISS-National-Laboratory-Missionen."

Taconic ist ein voll lizenzierter Anbieter (https://www.taconic.com/taconic-insights/gems-design/biotechnology-patents-and-gmos.html) von Modellgenerierungsservices für Nagetiere und verfügt über zwanzig Jahre Erfahrung im Modelldesign. Durch Taconics einzigartige Fähigkeit, einen nahtlosen Übergang vom Modelldesign zum Zucht- und Koloniemanagement (https://www.taconic.com/breed-your-model/) zu schaffen, erhalten Kunden eine Komplettlösung. Diese wissenschaftlichen Services umfassen den Erwerb oder die Generierung, den Import, die Lizenzierung, die Zucht, das Testen, die Vorbereitung und den Vertrieb gentechnisch entwickelter Modelle an beliebige Orten weltweit sowie im Weltall.

Wenn Sie mehr über Taconics kundenspezifische Modellgenerierung erfahren möchten, rufen Sie in den USA die Nummer 1-888-TACONIC (888-822-6642) oder in Europa

+45 70 23 04 05 an oder senden Sie eine E-Mail an info@taconic.com (mailto:info@taconic.com).

Über Taconic Biosciences Inc.

Taconic Biosciences ist ein voll lizenziertes, weltweit führendes Unternehmen im Bereich gentechnisch veränderter Nagetiermodelle und zugehöriger Services. Taconic wurde 1952 gegründet und hilft Biotechnologieunternehmen und -institutionen beim Kauf, der kundenspezifischen Generierung, Zucht und Vorkonditionierung, dem Test sowie dem Vertrieb wertvoller Forschungsmodelle in der ganzen Welt. Taconic ist Spezialist für gentechnisch veränderte Maus- und Rattenmodelle, Mausmodelle für die Präzisionsforschung und integrierte Modelldesign- und Zuchtservices. Das Unternehmen betreibt drei Servicelabors sowie sechs Zuchtanlagen in den USA und in Europa. Außerdem hat Taconic Händlerbeziehungen in Asien und weltweite Versandkapazitäten, um fast überall auf der Welt Tiermodelle bereitzustellen.

