London (ots/PRNewswire) -



Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende von Cinkciarz

(https://cinkciarz.pl/eng), dem Mutterunternehmen des API (Authorised

Payment Institution)-Unternehmens Conotoxia Sp. z o.o., nimmt an

einem Forum zum Thema "APIs - Strategies for a New World Order" (APIs

- Strategien für eine neue Weltordnung) teil.



(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/453681/cinkciarz_logo.jpg )



Bei einem zweitägigen Treffen in Berlin vom 1. bis 2. Juni d. J.

kamen viele Geschäftsleiter führender Zahlungs- und Finanzinstitute

zusammen, um aktuelle Branchentrends und die zukünftige Entwicklung

des weltweiten Zahlungsverkehrs zu besprechen. Vor diesem selektiven

Publikum vertrat Conotoxia seinen strategisch gleichwertigen

Standpunkt der fortwährenden Innovationsförderung, wobei

sichergestellt wird, dass die Erkenntnisse und Anforderungen der

Kunden sowohl gegenüber den Aufsichtsbehörden als auch den

Führungskräften aus der Branche vertreten werden.



Aufgrund von PSD2 wächst die Anzahl der API-Aktivitäten weltweit

weiterhin in hohem Maße. Dr. Piotr Kicinski erläuterte, was dies für

Banken wie auch andere Organisationen bedeutet, welche Fragen und

Probleme im Zusammenhang mit der Standardisierung auftreten und

welche Zukunftsaussichten sich für APIs abzeichnen.



"Unsere Gruppe bietet Geldüberweisungsdienste an und wird das

Lösungsangebot schon sehr bald auf Zahlungsdienste erweitern.

Aktuelle, häufig in unserem Sektor auftretende Probleme sind dabei

für uns von großem Interesse, denn für unsere Weiterentwicklung ist

es entscheidend, dass wir die Dynamik verstehen, durch die die

Zahlungsindustrie an Stärke gewinnt. Kommunikationsplattformen, wie

die Payments Innovation Alliance, gestalten den Zahlungsverkehr

weltweit komplett neu, und Conotoxia möchte an dieser historischen

Entwicklung maßgeblich beteiligt sein", sagte Herr Kicinski, stellv.

Vorstandsvorsitzender von Cinkciarz, dem Mutterunternehmen von

Conotoxia Sp. z o.o.



Originaltext: Cinkciarz.pl

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100059201

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100059201.rss2



Pressekontakt:

Kalina Stawiarz

Marketing & PR Manager

k.stawiarz@cinkciarz.pl

+48 726 666 644