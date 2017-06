Terrorgefahr am Nürburgring. Wegen konkreter Hinweise auf einen Terrorakt wurde das größte Rock-Festival Deutschlands am Freitag unterbrochen. Es ist unklar, ob die dreitägige Veranstaltung am Samstag fortgesetzt werden kann.

Das von Zehntausenden Musikfans besuchte Festival "Rock am Ring" ist wegen Terrorgefahr unterbrochen worden. Die Polizei habe aufgrund einer "terroristischen Gefährdungslage" die Veranstalter des dreitägigen Rockfestivals am Freitagabend angewiesen, die Besucher zum Verlassen des Geländes aufzufordern, teilten die Organisatoren mit.

Die zuständige Polizei in Koblenz teilte am Abend mit: "Hintergrund sind konkrete Hinweise, aufgrund derer eine mögliche terroristische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...