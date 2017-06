FRANKFURT (Dow Jones)--Im Sog der Kursgewinne an den US-Börsen, die am Freitag neue Rekordstände erreichten, legten auch die deutschen Aktien im nachbörslichen Handel noch etwas zu. Die Umsätze seien für einen Freitag überraschend lebhaft gewesen, berichtete ein Händler. Auffällige Bewegungen in Einzelwerten habe es dabei nicht gegeben.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.00 Uhr 17.35 Uhr 12.856 12.823 +0,3% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln

(END) Dow Jones Newswires

June 02, 2017 16:27 ET (20:27 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.