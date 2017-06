Das Analgesia Nociception Index (ANI)-Modul für Root steht bei der European Society of Anaesthesiology (europäische Gesellschaft für Anästhesiologie) in Genf, Schweiz, vom 3.-5. Juni 2017 zur Voransicht bereit

Masimo (NASDAQ: MASI) und Mdoloris Medical Systems gaben heute eine Masimo Open Connect™ (MOC)-Partnerschaft für den Patientenüberwachungs- und Vernetzungshub mit offener Architektur, Root, bekannt, in der Mdoloris seine Analgesia Nociception Index (ANI)-Technologie für Root entwickelt sowie kommerzialisieren wird.

Masimos einmaliger Ansatz zur medizinischen Technologieintegration durch MOC-Partnerschaften wird sich voraussichtlich mit einigen größeren Barrieren für die Adoption von neuen Technologien in der Patientenüberwachung befassen. Die offene Architektur und eingebaute Konnektivität von Root ermöglichen es Drittunternehmen, selbst zu bestimmen, ob sie ein integriertes Produkt verfolgen wollen. Sie können dann selbständig ihr eigenes externes MOC-9-Modul oder die Masimo Open Connect Control (MOC-CTM)-App für Root mittels Masimos MOC-Software-Entwicklungskit (Software Development Kit, SDK) entwickeln, für diese behördliche Genehmigungen einholen und sie kommerzialisieren. Das technische Team von Masimo unterstützt bei Bedarf die MOC-Partnerentwicklung, und das kommerzielle Team von Masimo hilft, die Verfügbarkeit von MOC-9-Modulen und MOC-C-Apps durch MOC-Partner bekannter zu machen. Im Gegenzug benutzen MOC-Partner ihre existierenden Distributionskanäle, um ihre MOC-9-Module oder MOC-C-Apps an Masimo-Kunden zu verkaufen, die Root bereits benutzen. Darüber hinaus bieten sie ihren potenziellen Kunden das MOC-9-Modul oder die MOC-C-App für Root als zusätzliche Option an, ihre Technologie zu implementieren.

Die Schmerzlinderung ist eine der Hauptsorgen aller entwickelten Länder, während die Schmerzbeurteilung schon immer subjektiv, aufgrund ihrer manuellen Natur zeitaufwändig und unregelmäßig war. Zur Aufhebung dieser Beschränkungen hat Mdoloris die ANI-Technologie entwickelt, um eine objektive, nicht invasive und kontinuierliche Methode der automatischen Schmerzüberwachung von Patienten bereitzustellen. Die Anwendung der ANI kann Klinikern helfen, die Schmerzbeurteilung zu verbessern, und dadurch auch die Patientenversorgung und das Schmerzmanagement mit einer objektiveren und präziseren Arzneimittelverabreichung.

"Wir sind stolz darauf, unsere erste MOC-Partnerschaft bekanntzugeben, und erwarten, dass die fortgeschrittenen Patientenüberwachungs- und vielfältigen Vernetzungsoptionen von Root durch die MOC-Entwicklung und die Hinzufügung von neuen Technologien wie ANI von Mdoloris gestärkt werden", sagte Joe Kiani, Gründer und CEO von Masimo. "Wir glauben, dass Root mit Masimo Open Connect das für die Patientenüberwachung tun kann, was der PC für die Informatik getan hat: den Patientenüberwachungszyklus und dessen Innovation beschleunigen, die Kosten der Patientenüberwachung reduzieren und die nutzbare Lebensdauer der Ausrüstung verlängern, in die Krankenhäuser investieren."

"Wir halten Masimo für das innovativste Unternehmen im Bereich Patientenüberwachung, es ist uns also eine Freude, unsere MOC-Partnerschaft bekanntzugeben. Wir teilen die Vision von Masimo, Patientenergebnisse zu verbessern und die Kosten der Krankenversorgung zu reduzieren. Wir glauben, dass Root eine einmalige und verlockende Lösung bietet, um unsere ANI-Technologie zu implementieren", sagte Fabien Pagniez, Gründer und CEO von Mdoloris Medical Systems.

Das ANI MOC-9-Modul für Root wird am Mdoloris-Messestand bei der European Society of Anaesthesiology in Genf, Schweiz, vom 3.-5. Juni 2017 zur Voransicht ausgestellt.

ANI hat keine 510(k)-Zulassung und ist in den USA nicht verkäuflich.

Über Mdoloris Medical Systems

Mdoloris (www.mdoloris.com), ein Medizinprodukthersteller, wurde im Juni 2010 nach 23 Jahren akademischer Forschung gegründet, die im Universitätskrankenhaus von Lille in Frankreich durchgeführt wurde. Das Unternehmen ist international in mehr als 58 Ländern vertreten und genießt wissenschaftliche, technische und medizinische Anerkennung. Bisher hat Mdoloris drei Produkte entwickelt, die alle fähig sind, das Schmerzniveau von Patienten kontinuierlich zu beurteilen (die ANI-Technologie für Patienten, die älter als zwei Jahre sind, die NIPE-Technologie für Neugeborene und die PTA-Technologie für Haustiere). Seine innovativen Technologien bieten Klinikern, die nicht mit ihren Patienten kommunizieren können, um die Schmerzmedikation zu personalisieren und bekannte Nebenwirkungen aufgrund einer Über-/Unterdosierung solcher Arzneimittel zu vermeiden, klinische Mehrwerte.

Über Masimo

Masimo (NASDAQ: MASI) ist einer der weltweiten Marktführer im Bereich innovativer nicht invasiver Überwachungstechnologien. Unsere Mission ist die Verbesserung von Ergebnissen und die Senkung von Pflegekosten durch die Ermöglichung neuer Einsatzorte und Anwendungsbereiche für nicht invasive Patientenüberwachung. Im Jahr 1995 stellte das Unternehmen erstmals die Technologien Masimo SET Measure-through Motion und Low Perfusion™ für Pulsoximetrie vor. Mehrere Studien haben gezeigt, dass damit die Zahl der Fehlalarme deutlich verringert werden kann und eine präzise Überwachung mit korrekter Alarmauslösung möglich ist. Masimo SET hilft Klinikern auch nachweislich, schwere Frühgeborenen-Retinopathie bei Neugeborenen zu reduzieren,1 das CCHD-Screening bei Neugeborenen zu verbessern,2 und bei Verwendung für die kontinuierliche Überwachung mit Masimo Patient SafetyNet™* in post-chirurgischen Stationen Aktivierungen und Kosten für schnelle Reaktionen zu reduzieren.3,4,5 Masimo SET wird schätzungsweise bei mehr als 100 Millionen Patienten in führenden Krankenhäusern und anderen Gesundheitseinrichtungen auf der ganzen Welt verwendet,6 darunter 16 der Top-20-Krankenhäuser, die in der U.S. News and World Report Best Hospitals Honor Roll 2016-17 (US-amerikanische Ehrenliste des Nachrichten und Weltreports der besten Krankenhäuser) aufgeführt sind.7 Im Jahr 2005 brachte Masimo die Technologie rainbow Pulse CO-Oximetry heraus. Damit wurde eine nichtinvasive, kontinuierliche Überwachung von Bestandteilen des Bluts möglich, wofür bisher invasive Verfahren erforderlich waren: Hämoglobinanteil (SpHb), Sauerstoffgehalt (SpOC™), Carboxyhämoglobin (SpCO), Methämoglobin (SpMet) und seit kurzem Pleth Variability Index (PVi) und Oxygen Reserve Index (ORi™), zusätzlich zu SpO 2 , Pulsfrequenz und Perfusionsindex (PI). Im Jahr 2014 stellte Masimo mit Root eine intuitive Plattform für die Patientenüberwachung und -vernetzung mit der Schnittstelle Masimo Open Connect™ (MOC-9™) vor, was es anderen Unternehmen ermöglichte, Root mit neuen Funktionen und Messfähigkeiten aufzurüsten. Masimo nimmt außerdem mit Produkten wie dem tragbaren Patientenüberwachungsgerät Radius-7™, dem Pulsoximeter für Smartphones iSpO 2 und dem Fingerspitzen-Pulsoximeter MightySat™ eine aktive Führungsrolle im Bereich mHealth ein. Weitere Informationen über Masimo und seine Produkte finden Sie unter www.masimo.com. Die zu Produkten von Masimo veröffentlichten klinischen Studien finden Sie unter http://www.masimo.com/cpub/clinical-evidence.htm.

*Die Nutzung des Markenzeichens Patient SafetyNet ist vom University HealthSystem Consortium lizenziert.

ORi hat keine 510(k)-Zulassung und ist in den USA nicht verkäuflich.

