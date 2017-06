Düsseldorf (ots) - Väter sehen sich immer häufiger in der Pflicht, für ihre kranken Kinder zu Hause zu bleiben. Die Zahl der Väter, die das sogenannte Kinderkrankengeld bezogen, stieg in den vergangenen Jahren kontinuierlich an, wie aus Daten der Krankenkasse Barmer hervorgeht, die der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe) vorliegen. 2014 waren es rund 53.400 Väter. Im Folgejahr nutzten knapp 59.500 Väter die Möglichkeit, Kinderkrankengeld zu beziehen. Im vergangenen Jahr kletterte die Zahl auf fast 64.600 der Barmer-Versicherten. Die Zahl der Mütter, die Kinderkrankengeld nutzen, ist mit mehr als 200.000 pro Jahr immer noch deutlich höher. Pro Kind und Jahr stehen Eltern maximal 25 Arbeitstage zur Verfügung, in denen man für das Kind bei der Arbeit fehlen und zugleich Krankengeld beziehen kann. Im Durchschnitt nahmen die Eltern dies für gut zwei Tage im Jahr in Anspruch. Bei der Zeitspanne gab es kaum einen Unterschied zwischen Müttern und Vätern.



