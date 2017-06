Düsseldorf (ots) - Bei Bayer stören Produktionsprobleme aktuell die Bepanthen-Produktion. "Aufgrund produktionstechnischer Gründe sind mehrere Produkte von Bepanthen und Bepanthol nur eingeschränkt lieferfähig", sagte ein Bayer-Sprecher der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). Schuld sei unter anderem ein neuer Salben-Creme-Mixer. Bayer habe daher nicht die benötigte Menge der Produkte herstellen können. "Um eine flächendeckende Versorgung zu gewährleisten, wird daher die bestellte Ware nur in reduziertem Umfang ausgeliefert", sagte der Sprecher: "Trotz dieser Maßnahme kann es vorübergehend zu einer kurzzeitigen Lieferunfähigkeit kommen." Ein Großhändler sagte der "Rheinischen Post", dass die Probleme bereits seit Februar bestünden.



