Die britische Premierministerin hat zuletzt im Wahlkampf keine glückliche Figur abgegeben. Im letzten großen Fernsehauftritt vor dem Urnengang hatte sie die Chance, wieder Boden gut zu machen - sie hat sie kaum genutzt. Doch auch Labour-Chef Corbyn hat sich schlechter geschlagen als bei vorausgegangen Fernsehinterviews.

Keine harten Zahlen, statt dessen wolkige Versprechen und Standardsprüche - Großbritanniens Premierministerin Theresa May ist bei ihrem Auftritt in einer BBC-Fernsehsendung am Freitagabend keinen Millimeter von ihrer bisherigen Wahlkampfstrategie abgewichen, obwohl sie in den vergangenen Wochen massiv unter Druck gekommen ist.

Ob sie Details und Zahlen zu ihrer geplanten Pflegereform nennen könne? Nein, man werde erst ein Diskussionspapier rausbringen und sich mit Betroffenen und Hilfsorganisationen beraten. Wie genau denn der schlechte Brexit-Deal aussehe, der laut May besser sei als gar keine Einigung mit der EU? Die Premierministerin und Chefin der konservativen Tory-Partei beginnt ihre Antwort erstmal mit einem Exkurs, dass einige in Brüssel Großbritannien bestrafen wollten und andere hier im Lande jede Art von Abkommen akzeptieren würden. Was denn aus ihrer Sicht ein schlechter Deal wäre, darauf geht sie nicht mehr ein - genauso wenig wie auf die Frage: Was sie denn eigentlich für die 48 Prozent der Briten tun wolle, die gegen den Austritt stimmten, wenn sie ständig wiederhole, sie wolle dem ganzen Land dienen.

Kommentatoren wie Tom Shipman von der "Sunday Times", die als eher Tory-freundlich gilt, kommen ...

