Fortschreitender Gender-Sprachverfall in Deutschland: Was einst ganz simpel "Studenten" waren, wurden irgendwann "Studenten und Studentinnen", später unaussprechliche "StudentInnen", in den letzten ein, zwei Jahren dann immer öfter "Studierende" und jetzt hab ich kürzlich im Radio gehört "Studierende und Studierendinnen". Was kommt als nächstes? StudierendInnen? ...

