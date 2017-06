03.06.2017 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) UBM erreichte im 1. Quartal eine um fast 30% höhere Gesamtleistung von EUR 116,5 Mio. dank Verkäufen wie dem HIEX Hotel in Berlin, 2 Objekten in Klagenfurt und Wien und mehrerer Aktien Deals. Das EBITDA legte um rund 20% auf EUR 10,9 Mio. zu beinhaltet aber rund EUR 7 Mio. Aufwertungsgewinne aus dem Anstieg des Zloty. Der Quartalsüberschuss blieb stabil bei EUR 4,9 Mio. Die Nettoverschuldung stieg wie bereits kommuniziert auf knapp EUR 750 Mio. aufgrund von zwei Zukäufen in Österreich. Der Ausblick...

