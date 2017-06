Die Ermittlungen beziehen sich auf Fahrzeugverkäufe in Deutschland und Europa, nicht mehr nur in den USA. Am Vortag hatte das Bundesverkehrsministerium der VW-Tochter zudem vorgeworfen, in etwa 24 000 Oberklassewagen der Typen A7 und A8 eine illegale Software eingesetzt zu haben. Demnach ist der Ausstoß gesundheitsschädlicher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...