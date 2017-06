Immer mehr Banken setzen auf Robo-Advisors, in den USA verteilen Roboter bereits Anlagengelder in Höhe 500 Millionen Euro. Morgan Stanley geht jetzt einen etwas anderen Weg, um seine Mitarbeiter aufzurüsten.

Die US-Bank Morgan Stanley will ihre eigene Art der Cyborgs erschaffen: Die 16.000 Finanzberater des Kreditinstituts sollen mit algorithmischen Assistenten ausgestattet werden. Diese sollen Handelsgeschäfts vorschlagen, Routineaufgaben übernehmen - aber auch Geburtstagserinnerungen verschicken. Intern ist das Programm als "Next Best Action" bekannt - es entscheidet sich von den Plänen in der Konkurrenz.

Immer mehr Banken setzen auf vollautomatisierte Plattformen, die sogenannten Robo-Advisers. Hier entscheidet statt eines Fondsmanagers ein Algorithmus darüber, welche Aktien gekauft oder verkauft werden. Die Beratungsfirma A.T. Kearney schätzt, dass die Roboter in den USA rund 500 Milliarden Euro Kapital verwalten.

Bei Morgan Stanley werden die Algorithmen dagegen den Finanzberatern verschiedene Vorschläge unterbreiten, aus denen die Mitarbeiter auswählen können. Dahinter steht der Gedanke, dass Menschen mit Robo-Assistenz eine bessere Lösung für vermögende Familien sein werden als einfach nur Software, die Gelder für die Massen anlegt. Diese Ratschläge des Programms basieren auf Indikatoren wie Veränderungen am Markt sowie ...

