Der Internethändler Alibaba breitet sich immer weiter in Deutschland und Europa aus. Nun schreitet Chef und Gründer Jack Ma zur nächsten Stufe: Er will im Rennen um den Verkauf der Kosmetikkette The Body Shop mitmischen.

Im Poker um die Kosmetikkette The Body Shop könnte Insidern zufolge auch der Chef und Gründer des chinesischen Online-Kaufhauses Alibaba, Jack Ma, mitmischen. Die europäische Beteiligungsgesellschaft Investindustrial habe Mas Investmentfirma ...

Den vollständigen Artikel lesen ...