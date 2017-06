Liebe Leser,

In einem von technologischen Anforderungen bestimmten Marktumfeld konnte Bertrandt im 1. Quartal 2017 den Umsatz nur um 1,1% auf 245,8 Mio € steigern. Das operative Ergebnis (EBIT) sank von 24,1 auf 17,6 Mio €, entsprechend gab die EBITMarge von 9,9 auf 7,2% nach. Unterm Strich verdiente Bertrandt knapp 30% weniger. 10,9 Mio € wurden in Gebäude und technische Anlagen investiert, um das Leistungsspektrum zu optimieren. Denn Technologietrends bieten Perspektiven in Bertrandts ...

