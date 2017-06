Einen Kursgewinn von mehr als 3.000 Prozent -diese Performance trauen die meisten Anleger wohl nur hochspekulativen Technologiewerten zus. Die wenigsten denken bei einer solchen Entwicklung wohl an den als "unsexy" geltenden DAX-Konzern Fresenius. Genau dieser hat aber diese Performance in den vergangenen 15 Jahren erzielen können. Was genau steckt hinter der Erfolgsgeschichte? DER AKTIONÄR gibt einen Einblick in das Unternehmen und nimmt die jüngsten Entwicklungen unter die Lupe.

