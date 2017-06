Die neuesten Zahlen von Shiseido erzeugen Euphorie an der Börse und Kühne+Nagel bietet ein langfristiges Investment. Aktien, Anleihen und Fonds für die private Geldanlage.

Aktientipp: Shiseido - Asiaten werden immer reicher und schöner

Der asiatische Markt für Kosmetika wird bis 2020 um jährlich acht Prozent wachsen, prognostizieren die Marktforscher von Euromonitor. Asien werde bis dahin der größte Schönheitsmarkt der Welt sein, mit einem Marktanteil von 36 Prozent. Der japanische Kosmetikkonzern Shiseido macht 70 Prozent seines Umsatzes in Asien. Auf die Heimat Japan entfallen 48 Prozent, auf China 15 Prozent. Tatsächlich ist der Anteil chinesischer Kunden höher. Denn immer mehr Chinesen besuchen Japan. Von der zunehmenden chinesischen Reiselust profitiert auch das weltweite Duty-free-Geschäft.

Das 1872 gegründete Traditionsunternehmen kaufte im vergangenen Jahr Laura Mercier und die Parfümlizenz für Dolce & Gabbana. Die Zukäufe trugen etwa die Hälfte zum Erlöswachstum im ersten Quartal bei. Der Umsatz zog um neun Prozent auf 233 Milliarden Yen an, umgerechnet 1,9 Milliarden Euro. Der stärkere Yen drückte das Erlöswachstum zum Jahresauftakt um etwa zwei Prozentpunkte. Vor Zinsen und Steuern verdiente der weltweit fünftgrößte Kosmetikkonzern 24 Milliarden Yen, gut neun Prozent mehr als im Vorjahr.

Euphorisch reagiert hat die Börse auf die jüngsten Zahlen. Der Kurs nahm dabei den charttechnischen Widerstand bei 3200 Yen. Shiseido profitierte von einem wieder schwächeren Yen. Mit dem Kauf von Währungsgewinnern gehen ausländische Anleger aber ein Währungsrisiko ein. So liegen Shiseido-Aktien seit Empfehlung in Heft 12/2012 in Yen 152 Prozent vorne, in Euro "nur" 122 Prozent.

Aktientipp: Kühne+Nagel - 9,5 Millionen eigene Quadratmeter

Die Pleite der südkoreanischen Großreederei Hanjin hatte im vergangenen Jahr auch das Geschäft des Schweizer Logistikkonzerns Kühne+Nagel (K+N) beeinträchtigt. Bei den Frachtraten kam es zu heftigen Preisausschlägen, die K+N als Spediteur nicht in gleicher Weise bei seinen Kunden durchsetzen konnte. Mittlerweile haben sich die Frachtraten wieder stabilisiert. Zudem konnte K+N im ersten Quartal 2017 Marktanteile gewinnen, vor allem auf den Atlantik- und Pazifikrouten. Mit plus neun Prozent wuchs der Umsatz im Seefrachtgeschäft doppelt so stark wie im Branchendurchschnitt.

Das Erfolgsgeheimnis von Kühne+Nagel ist das vernetzte Geschäftsmodell: Mit mehr als 1300 Standorten in 108 Ländern ist K+N überall dort präsent, wo Transportleistungen benötigt werden. Jüngste Neuaufträge sind regelmäßige Logistikdienste im Einzugsgebiet der Häfen um Shanghai und spezielle Lieferungen für den britischen Pharmakonzern Glaxo. Für nahezu jede Branche bietet K+N Logistikdienstleistungen an: von der Buchung des Auftrags auf der eigenen digitalen Plattform über den Transport der Waren via Schiff, Flugzeug oder Lastwagen bis hin zu Verzollung oder Lagerhaltung auf insgesamt 9,5 Millionen Quadratmetern eigenen Flächen. Je umfassender die Dienstleistung ist, die K+N anbietet, desto höher sind in der Regel auch die Gewinnmargen.

Das stabile Geschäftsmodell von K+N hat dazu geführt, dass der Nettogewinn seit 2009 von 460 Millionen Franken kontinuierlich auf 720 Millionen gestiegen ist. Wenn die Schweizer weiterhin schneller als die Branche zulegen, was absehbar ist, dürften sie 2018 unterm Strich rund 800 Millionen Franken Gewinn erzielen, ein Rekordergebnis.

Aktien von K+N sind ein langfristiges Investment in den weltweiten Wachstumsmarkt Logistik.

Aktientipp Lanxess und Gebühren für Xetra-Gold

Aktientipp: Lanxess - Vom Sanierungsfall zum Börsenstar

Der Einstieg von Investorenlegende Warren Buffett hat die Aktie des Spezialchemikers Lanxess bis an das Hoch bei knapp 70 Euro katapultiert. Gemessen an den erwarteten Gewinnen des laufenden Jahres, ist das Papier nicht billig. Dennoch, bei einem Anlagehorizont von zwei bis drei Jahren sind noch deutlich höhere Kurse möglich.

Unter der Führung von Konzernchef Matthias Zachert hat sich Lanxess von der einseitigen Konzentration auf das Zentralprodukt synthetischer Kautschuk hin zu einem umfassenden Spezialchemiker entwickelt. Statt am Tropf der Autoindustrie zu hängen, beliefert Lanxess heute ein breites Branchenspektrum - von der Luftfahrt bis zur Metallindustrie, von der ...

