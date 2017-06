Europas sanfte Stärke ist ein Erfolg - aber sie reicht nicht. Wir brauchen auch ein schlagkräftiges Militär, um unsere Sicherheit zu schützen. Das kann nur klappen, wenn EU-Armeen endlich effizienter kooperieren.

Europa ist ein Friedensprojekt. Doch ein Europa in Sicherheit, Freiheit und Frieden ist nichts Selbstverständliches, weder in der Geschichte noch aktuell. Dazu reicht ein Blick in die unmittelbare Nachbarschaft, wo es Spannungen im Osten und einen blutigen Konflikt in Syrien gibt. Weltweit sind derzeit 60 Millionen Menschen auf der Flucht. In einer Welt, in der Innen- und Außenpolitik immer enger miteinander verschmelzen, geht uns das etwas an.

Wir Europäer tragen mit Diplomatie, Entwicklungspolitik und Handelsbeziehungen dazu bei, Stabilität zu schaffen sowie Frieden, Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit in der Welt zu fördern. Die europäische sanfte Stärke ist zweifellos ein Erfolg. Doch sanfte Stärke allein ist nicht stark genug. Wir sind alles andere als von Kriegsgelüsten getrieben.

Aber wenn Unrecht passiert und wir dieses nicht mit den Mitteln des Rechts beenden können, sollten wir den internationalen Regeln anders - und notfalls auch mit friedensschaffenden Maßnahmen - zu ihrem Recht verhelfen. Europa hat eine Verantwortung für die Welt, in der wir leben. Diese wahrzunehmen, verlangen die Menschen von uns. Eine große Mehrheit wünscht sich, dass wir Europäer bei der Sicherheits- und Verteidigungspolitik eng zusammenarbeiten.

Das ist auch eine Frage der Effizienz. Während wir in der EU 178 verschiedene Waffensysteme haben, sind es in den USA nur 30. Gleichzeitig haben wir in Europa mehr Hubschrauberhersteller als Regierungen, ...

