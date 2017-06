FRANKFURT (Dow Jones)--Die klassische Lebensversicherung mit garantierten Zinsen stirbt langsam aus. "Wir haben solche Produkte noch im Regal, aber der Kunde kauft sie so gut wie nicht mehr", sagte Allianz-Deutschland-Chef Manfred Knof der in Düsseldorf erscheinenden "Rheinischen Post". In der privaten Altersvorsorge sei der Anteil der klassischen Rentenversicherung auf unter zehn Prozent gesunken, in der betrieblichen Altersvorsorge auf unter 25 Prozent.

Die am Mittwoch im Bundestag beschlossene Reform der Betriebsrente ist aus Sicht von Knof dringend notwendig: "Was die Deutschen derzeit im Schnitt für die Altersvorsorge sparen, reicht nicht aus, um im Alter gut davon leben zu können", sagte der Manager. Man brauche als Rentner "idealerweise 60 bis 80 Prozent seines letzten Nettoeinkommens", so Knof. Derzeit verfügten die Bundesbürger aber nur über 35 bis 40 Prozent.

