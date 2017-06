Nordkorea wird laut dem US-Verteidigungsminister immer gefährlicher. James Mattis setzt in dem Konflikt weiterhin auf China - übt aber auch Kritik an der Volksrepublik. Der UN-Sicherheitsrat weitet seine Sanktionen gegen Nordkorea aus.

Nordkorea hat laut US-Außenminister James Mattis seine Bestrebungen nach Atomwaffen beschleunigt. Dies stelle eine eindeutige und gegenwärtige Bedrohung dar, die alle betrifft, sagte Mattis am Samstag beim Shangri-La Dialogue in Singapur. Zudem warf Mattis China eine zunehmende Militarisierung in umstrittenen Gebieten im Südchinesischen Meer vor. Peking halte sich dort mit der Militarisierung von künstlichen Inseln nicht an internationales Recht. "Wir können und werden einseitige, erzwungene Änderungen am Status quo nicht akzeptieren", sagte Mattis.

Die Regierung unter US-Präsident Donald Trump sei jedoch zuversichtlich, mit China im Konflikt um Nordkorea gut zusammenarbeiten zu können. Die Volksrepublik ...

