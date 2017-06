BERLIN (Dow Jones)--Die Tarifverhandlungen für Beschäftigte in der Versicherungsbranche sind auch in der dritten Verhandlungsrunde ergebnislos beendet worden, teilte die Gewerkschaft Verdi in der Nacht zum Sonntag mit. Mit weiteren Streikmaßnahmen in der Branche muss nun gerechnet werden.

"Nachdem auch das zweite Gehaltsangebot vollkommen unzureichend ausfiel und die Arbeitgeber sämtliche Verdi-Vorschläge für Transformationsregelungen auf dem Weg in eine digitalisierte Zukunft für die Beschäftigten der Branche kategorisch abgelehnt haben, hat die Verdi-Tarifkommission die Tarifverhandlungen einstimmig für gescheitert erklärt", sagt Bundesvorstandsmitglied und Verhandlungsführer Christoph Meister.

Die Arbeitgeber hätten Gehaltssteigerungen angeboten, die sich über einen Zeitraum von 3 Jahren auf Erhöhungen von durchschnittlich 1,1 Prozent pro Jahr belaufen. Dies "programmiert Reallohnverluste für 3 Jahre und ist daher nicht verhandlungsfähig", sagte Meister. Auch die verhandelten Entwürfe zum Thema Digitalisierung seien eine "unverbindliche Absichtserklärung" und Samstagsarbeit solle auch gegen den Willen von Betriebsräten erzwungen werden.

Verdi will daher nun die Streikmaßnahmen "spürbar verstärken". "Wir wollen die Versicherungsbranche zukunftsfähig machen. Und dazu sind wir bereit mit der Arbeitgeberseite in harte Auseinandersetzungen zu gehen", so Meister.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/mod

(END) Dow Jones Newswires

June 03, 2017 05:44 ET (09:44 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.