Mit Schwung hat der Dax ein neues Allzeithoch erreicht. Die kommen Tage werden zeigen, wie stabil er wirklich ist. Zwei Wahlen, die EZB-Sitzung und Konjunkturdaten könnte eine harte Probe für die Märkte sein.

Mit einem neuen Allzeithoch ist der Dax ins verlängerte Wochenende gegangen. Die nächste Handelswoche ist aufgrund des Feiertags kürzer, aber dürfte deshalb nicht weniger aufregend werden. "Die anstehenden Wahlen und Notenbanksitzungen sind eine Nagelprobe für den Dax", sagt Robert Greil, Chefstratege von Merck Finck Privatbankiers. Kurzum: Es wird sich zeigen, wie robust die jüngsten Kursgewinne sind.

Der Fokus der Anleger gilt der Parlamentsneuwahl in Großbritannien am Donnerstag, bei der laut Umfragen die absolute konservative Mehrheit Theresa Mays zwar abnimmt, aber dennoch eindeutig zu erwarten ist. "Die Stimme des Volkes für die Eröffnung der Schlammschlacht Großbritanniens gegen die EU hat gesprochen", kommentiert Robert Halver, Leiter Kapitalmarktanalyse der Baader Bank, in seinem Wochenausblick.

Einige Demoskopen prognostizieren aber einen Verlust der absoluten Mehrheit. Der Ausgang der Wahl hat einen großen Einfluss auf das Ergebnis der Brexit-Verhandlungen. Sollten die Konservativen auf die Unterstützung anderer Parteien angewiesen sein, werde ein "sanfter Brexit" wahrscheinlicher, bei dem Großbritannien nach einem EU-Austritt den Zugang zum europäischen Binnenmarkt behält, prognostiziert Rabobank-Volkswirt Stefan Koopman. Ein "Exit vom Brexit" sei aber selbst dann nicht in Sicht, wenn die oppositionellen Liberaldemokraten und die Labour-Partei eine Koalition bildeten.

Der ungewisse Ausgang der britischen Parlamentswahlen ließ das Pfund Sterling in den vergangenen Tagen heftig schwanken - abhängig von den jeweiligen Umfrage-Ergebnissen. Am Freitag kostete die Währung 1,2850 Dollar. Gleichzeitig erreichten die Wetten auf einen erneuten ...

