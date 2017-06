Berlin (ots) - Berlin - Die Spitzenkandidatin der Linken, Sahra Wagenknecht, macht SPD und Grüne für die geschwundenen Chancen eines Linksbündnisses im Bund verantwortlich. Auf die Frage, ob Rot-Rot-Grün tot sei, sagte Wagenknecht dem Berliner "Tagesspiegel" (Sonntagausgabe): "Es sieht so aus, aber der Killer wurde nicht von der Linken beauftragt." Sie höre aus den Reihen von SPD und Grünen "nur Stimmen, die Rot-Rot-Grün ausschließen".



