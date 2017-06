Leider werden in Europa zu viele Sprachen gesprochen, so dass wir vieles nicht selber lesen können, was die Mit-Europäer über Merkels Bierzelt-Rede geschrieben haben - bei den meisten werden wohl dieselben Jubelarien verfasst worden sein wie bei uns, schließlich gehören viele Blätter zu irgendeinem deutschen Medienkonzern.

Der Beitrag Geschichte: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...