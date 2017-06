Beim Anschlag auf einer Beerdigungszeremonie in Afghanistan sind am Samstag mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Mindestens 90 Personen wurden verletzt.

Bei dem Anschlag soll es mindestens drei Bombenexplosionen gegeben haben. Auf der Zeremonie wurde ein Demonstrant beerdigt, der erst am Tag zuvor bei Protesten in Kabul zusammen mit vier weiteren Personen ums Leben gekommen war. Bei einem weiteren Anschlag in Kabuls Diplomatenviertel waren bereits am Mittwoch mindestens 90 Menschen getötet worden.