von Astrid Zehbe, €uro am Sonntag Ob in der Klimapolitik, beim Handel oder in Verteidigungsfragen: Der Graben, der zurzeit zwischen Europa und den USA verläuft, ist tief - spätestens nach dem G 7-Treffen am vergangenen Wochenende wurde das deutlich. Kaum entspannter ist derzeit das Verhältnis zwischen der EU und Großbritannien ...

Den vollständigen Artikel lesen ...