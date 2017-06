NÜRNBERG (Dow Jones)--Hunderte Entscheider des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) sind für ihre Aufgaben nicht qualifiziert. In einigen Bereichen treffe dies auf bis zu 80 Prozent zu. Viele der Unqualifizierten arbeiten weiter für die Behörde. Das berichten die "Nürnberger Nachrichten" mit Blick auf eine exklusiv vorliegende interne Untersuchung. Demnach konnten 15 Prozent der Mitarbeiter "aus Kapazitätsgründen keine entscheiderrelevante Qualifizierungsmaßnahme absolvieren" - und dies trotz einer bereits reduzierten Qualifizierungsdauer.

Konkret seien 454 von 3.033 Entscheider, die zwischen August 2015 und März 2017 beim Bamf angefangen haben, "ohne Qualifizierung", zitiert die Zeitung aus dem als "vertraulich" gekennzeichneten Dokument.

Noch verheerender sei die Quote bei den Mitarbeitern des Asylverfahrenssekretariats. Ihr Job ist es unter anderem, Anträge anzunehmen, die Dokumente der Asylbewerber zu prüfen und die Antragsteller erkennungsdienstlich zu behandeln. 3.340 neue Mitarbeiter haben in diesem Bereich zwischen 1. August 2015 und 1. März 2017 angefangen, 2.669 von ihnen - das entspricht 80 Prozent - haben "keine Qualifizierungsmaßnahmen erhalten".

Hauptsächlich seien diese Mitarbeiter mit "Training on the Job" eingewiesen worden - also von Kollegen, die die Tätigkeit erklären sollten. In der Praxis, sagen Insider, habe das oft bedeutet, dass es keine echte Einarbeitung gegeben habe. Denn die Mitarbeiter im Bamf waren in den vergangenen Monaten chronisch überlastet, Zeit, die Neulinge ordentlich in die Arbeit einzuführen, gab es oft nicht.

Viele der Turbo-Geschulten seien immer noch im Bamf tätig. Interessanterweise qualifizierte das Asylamt laut dem internen Bericht im vergangenen Jahr bevorzugt auf sechs Monate befristetes Personal. Somit sind viele, die nicht qualifiziert sind, immer noch für das Bamf tätig - "61 Prozent der bisher nicht qualifizierten Entscheider", zitiert die Zeitung aus dem Bericht.

