Rohstoffexperte Torsten Dennin sprach beim WiWo-Club über die sich erholenden Rohstoffmärkte. Er hält Goldminenaktien für günstig und sieht großes Potenzial beim Industriemetall Zink.

Bei Rohstoffen scheint das Tal der Tränen durchschritten. Insbesondere der Ölpreis hat zuletzt wieder kräftig zugelegt. Welche Chancen das Comeback von Öl, Gold und Industriemetallen Anlegern bietet, fasste der Rohstoffexperte Torsten Dennin bei einem WiWo-Club-Event am 18. Mai in Frankfurt zusammen.

WirtschaftsWoche: Herr Dennin, der Rohstoffmarkt hat sich seit dem Tief im vergangenen Jahr erholt. Ist die Wende bereits geschafft?

Torsten Dennin: Aus Anlegersicht lässt sich das nicht pauschal beantworten. Nehmen wir beispielsweise Öl. Der Ölpreis selbst hat noch Potenzial nach oben, weil die Lagerbestände sukzessive abschmelzen. Die Aktien von Ölkonzernen halten wir dagegen für inzwischen überbewertet.

Warum halten Sie die Ölaktien für zu teuer?

Wir denken, dass die Gewinnerwartungen, die in den Aktienkursen stecken, enttäuscht werden. Sprich die Kurs-Gewinn-Verhältnisse sind zu hoch.

Was treibt momentan den Ölpreis?

Die Produktionskürzungen von Saudi-Arabien, sowie die Konjunkturerwartungen in den USA und China. Dämpfend wirkt dagegen, dass nur wenige US-Förderer von Schieferöl wegen des zwischenzeitlichen Einbruchs des Ölpreises in die Insolvenz mussten. Die Saudis wollten diese Anbieter aus dem Markt drängen, was ihnen aber nicht gelang.

Gerüchte ...

