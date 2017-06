Die Dieselaffäre hat auch ihr Gutes: Volkswagen verstärkt die eigenen Anstrengungen in Sachen Umweltschutz. In der Autoproduktion soll alles sauberer und umweltgerechter werden. VW verfolgt damit noch ein weiteres Ziel.

Schon am Eingang ist der Lackgeruch unverkennbar. Durch die Glasscheibe lassen sich die lackierten Stoßfänger erahnen, in "Atlantic Blue" oder "Oryxweiß" laufen sie über die Produktionsstraße. Der Zutritt ist nur über eine Luftschleuse und mit Schutzanzügen möglich. Die Kunststoff-Lackiererei von Volkswagen in Wolfsburg ist wie ein großer Reinraum angelegt, Sauberkeit im Inneren hat höchste Priorität.

Seit gut drei Jahren ist die Anlage in Betrieb, täglich werden dort bis zu 4.000 Stoßfänger aus Kunststoff für den Golf und dessen Modellableger Sportsvan gefertigt. Kunststoffe sind im Autobau immer wichtiger geworden, weil sie die Fahrzeuge leichter machen und damit Sprit sparen helfen. Beim ersten Golf vor 40 Jahren lag der Kunststoff-Anteil noch bei zehn Prozent, heute in der siebten Generation sind es 23 Prozent.

Olaf Thiemermann leitet die Kunststoff-Lackiererei. Er ist stolz darauf, dass die Produktion immer sauberer geworden ist. Neue Filteranlagen sorgen dafür, dass in der Lackiererei jährlich 600.000 Kilowattstunden Strom gespart werden können. "Wir haben den Energieverbrauch also deutlich senken können", sagt der Techniker. Noch einen weiteren Fortschritt gibt es in der Produktionsstraße für Stoßfänger: Der Lack wird heute ohne Grundierung auf die Kunststoffteile aufgetragen, außerdem werden keine Lösemittel mehr gebraucht.

Die eigenen Anstrengungen in Sachen Umweltschutz präsentiert VW nur allzu gern. Denn die Last der Dieselaffäre wiegt unverändert schwer auf dem Volkswagen-Konzern. Der Wolfsburger Autohersteller hat eine große Umweltsünde begangen: Der Belastung der Atmosphäre mit Stickoxiden durch Millionen von manipulierten Dieselmotoren stand das Unternehmen gleichgültig gegenüber. Hauptsache, die Absatzzahlen stimmten, ob nun in Europa, Kanada oder den USA. Erst in dieser Woche hat es Audi getroffen: Die VW-Tochter hat nach Angaben von Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) unzulässige Abgas-Software verwendet. Die Software habe bewirkt, dass erkannt wurde, wenn das Auto auf einem Prüfstand war - dann wurden die Abgas-Reinigungssysteme angeschaltet. Es seien rund 24.000 Fahrzeuge ...

