Mehrere hundert Mitglieder von Amnesty International haben heute auf dem Opernplatz in Hannover ein Zeichen für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgender und intergeschlechtlichen Menschen (LGBTI) gesetzt.



Die Aktion fand im Rahmen der Jahresversammlung der deutschen Sektion von Amnesty International statt, die noch bis Pfingstmontag in Hannover tagt. Angesichts der brutalen Verfolgung von homosexuellen Menschen weltweit und aktuell insbesondere in Tschetschenien, diskutieren die Delegierten unter anderem über Menschenrechtsverletzungen an LGBTI. Ein weiteres Thema war die schwierige Situation von intergeschlechtlichen Menschen in Deutschland, zu der Amnesty kürzlich einen Bericht vorgelegt hat.



