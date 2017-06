Bremen (ots) - Marek Lieberberg hat es nicht so leicht: Sein "Rock am Ring" ist keine Benefiz-Veranstaltung, er trägt ein hohes unternehmerisches Risiko und hat natürlich kommerzielle Interessen. Trotzdem ist seine Wutrede nach der Unterbrechung des Mega-Spektakels wegen einer Terrorwarnung zutiefst berechtigt. Er hat die Schnauze voll von wohlfeilen Sprüchen wie "Das ist aber nicht mein Islam", er will endlich Großdemos sehen von Muslimen gegen die Verbrechen, die im Namen ihrer Religion begangen werden. Und er will Behörden, die endlich konsequent und effektiv gegen den islamistischen Terrorismus vorgehen.



OTS: Kurier am Sonntag newsroom: http://www.presseportal.de/nr/66590 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_66590.rss2



Pressekontakt: Kurier am Sonntag Produzierender Chefredakteur Telefon: +49(0)421 3671 3200 chefredaktion@Weser-Kurier.de