Hilden, Deutschland, und Germantown, Maryland (USA) (ots) -



Neue Biomarker für Mikrosatelliteninstabilität (MSI) und Mismatch Repair (MMR) bieten Option zur Ergänzung von QIAGENs NGS Panels



QIAGEN (NASDAQ: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) gab heute den Erwerb einer globalen Lizenz von der Johns Hopkins University für Biomarker bekannt, die erwiesenermaßen eine wichtige Rolle bei der Identifizierung von Krebspatienten spielen, die von neuen Therapien im Bereich der Immuno-Onkologie (I-O) profitieren könnten.



Die Vereinbarung umfasst Rechte zu genetischen Biomarkern zur Beurteilung von Mikrosatelliteninstabilität (MSI) und Mismatch Repair (MMR) in allen Proben- und Zelltypen. QIAGEN kann damit - vorbehaltlich der Ausübung bestimmter Optionsrechte - molekulare Testlösungen auf Basis der Next-Generation-Sequencing (NGS) zur Bestimmung des MSI- und MMR-Status vermarkten. Die Höhe der MSI und des MMR spielt gemeinsam mit der Tumormutationslast (TMB) eine wichtige Rolle bei der Identifizierung von Krebspatienten, die von bestimmten Therapien der Immuno-Onkologie profitieren könnten. Diese Therapien ermöglichen einen neuen Ansatz bei der Behandlung von Krebserkrankungen, indem durch den Einsatz von Medikamenten das körpereigene Immunsystem stimuliert und beim Kampf gegen den Krebs unterstützt wird.



QIAGEN hatte die Vereinbarung geschlossen, kurz bevor die FDA im Mai 2017 eine I-O Therapie für die Behandlung von fortgeschrittenen soliden Tumoren mit MSI und MMR-Defekten zugelassen hatte. Dies war die erste FDA-Freigabe für ein Krebsmedikament, das an das Vorhandensein eines Biomarkers statt an die Lokalisation des Tumors im Körper knüpft. Die Johns Hopkins University ist seit langem Vorreiter bei der Erforschung von der Verbindung zwischen MMR-Defekten und Krebs.



Die vollständige Pressemitteilung finden Sie hier http://ots.de/gX1bD



OTS: Qiagen N.V. newsroom: http://www.presseportal.de/nr/76066 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_76066.rss2 ISIN: NL0012169213



Kontakte: Public Relations: Dr. Thomas Theuringer Senior Director Public Relations and Digital Communications +49 2103 29 11826



Email: pr@qiagen.com www.twitter.com/qiagen https://www.facebook.com/QIAGEN pr.qiagen.com



Investor Relations: John Gilardi Vice President Corporate Communications and Investor Relations +49 2103 29 11711 Email: ir@qiagen.com ir.qiagen.com