Die Union will die politische Bildung in Deutschland stärken. Das geht aus einem Strategie-Papier der CDU-Bildungspolitiker Steffen Bilger und Sven Volmering hervor, über das "Bild am Sonntag" berichtet.

Sie fordern Politikunterricht bereits an Grundschulen, landesweite Aktionstage in Schulen zu historischen und politischen Ereignissen sowie mittelfristig bundesweite Vergleichstest in Geschichte und Politik. Mehr politische Bildung sei nötig, um "einer politischen Orientierungslosigkeit und Radikalisierungen entgegenzuwirken", heißt es in dem Papier.