64 Prozent der Deutschen finden, dass die in der Türkei stationierten Bundeswehrsoldaten sofort abgezogen werden sollten. 25 Prozent sind gegen eine solche Maßnahme, 11 Prozent ist es egal.

Das ist das Ergebnis einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Emnid im Auftrag der "Bild am Sonntag". Für die Umfrage hat Emnid am 01. Juni genau 500 Personen befragt. Frage: "Die Türkei verbietet deutschen Bundestagsabgeordneten, in der Türkei stationierte deutsche Soldaten zu besuchen. Sollten die Soldaten deshalb sofort aus dem Land abgezogen werden?" Die Auswahl der Befragten sei "repräsentativ", teilte das Institut mit.