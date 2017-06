Nachdem am Samstagabend ein Kleintransporter an der London Bridge in eine Fußgängergruppe gefahren ist, hat die Londoner Polizei einen weiteren Haupteinsatzort. Demnach seien auch am Borough Market bewaffnete Einsatzkräfte, so die Polizei in einer kurzen Mitteilung.

Der Borough Market ist einer der ältesten Lebensmittelmärkte Londons und nur wenige Hundert Meter südlich der London Bridge. Die Hintergründe der Vorfälle waren zunächst vollkommen unklar. An der London Bridge wurden aber offenbar mehrere Personen mindestens schwer verletzt.