Dieser Smart News Release enthält Multimedia. Vollständige Veröffentlichung hier ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170603005072/de/

Abirateronacetat plus Prednison lieferte bei Patienten mit metastasierendem hormonnaivem Hochrisiko-Prostatakarzinom (mHNPC) einen bedeutenden klinischen Nutzen, und führte zu einer Verbesserung der Gesamtüberlebensdauer und des radiographischen progressionsfreien Überlebens

Janssen-Cilag International NV gab heute Daten aus der zulassungsrelevanten klinischen Phase-3-Studie LATITUDE bekannt, die belegen, dass Zytiga (Abirateronacetat) plus Prednison, in Kombination mit Androgenentzugstherapie (ADT), im Vergleich zu ADT plus Placebo, bei Patienten mit neu diagnostiziertem metastasierendem hormonnaivem Hochrisiko-Prostatakarzinom (mHNPC) (Patienten, die zuvor nicht mit ADT behandelt worden waren) eine signifikante Verbesserung des Gesamtüberlebens (OS) und des radiographischen progressionsfreien Überlebens (rPFS) gezeigt hat.1 Diese Daten wurden als einer von vier Datensätzen ausgewählt, die in das heute von 8 bis 9 Uhr (CDT) stattfindende Presseprogramm des Jahrestreffens der American Society of Clinical Oncology (ASCO) 2017 aufgenommen werden. Darüber hinaus werden die Ergebnisse auch in der Plenarsitzung "Including the Science of Oncology Award and Lecture? am Sonntag, den 4.Juni von 14:40 bis 14:55 Uhr (CDT) (Zusammenfassung LBA3) vorgestellt. Die Daten wurden für die "Best of ASCO?-Sitzungen ausgewählt, die die wegweisendsten Erkenntnisse der ASCO-Jahrestagung aus Wissenschaft und Bildung beleuchten und die herausragendste onkologische Forschung und Strategien widerspiegeln, die eine direkte Auswirkung auf die Versorgung von Patienten haben werden.

Nach den Studienergebnissen reduziert die Behandlung mit Abirateronacetat plus Prednison, in Kombination mit ADT, im Vergleich zu ADT und Placebo (Risikoquotient [HR]= 0,62; 95 CI [0,51 bis 0,76], p<0,0001) das Sterberisiko um 38 %. Weitere Studienergebnisse legten den Schluss nahe, dass bei Patienten mit mHNPC (HR=0,47; 95 CI [0,39 bis 0,55], P <0,0001) die Behandlung mit Abirateronacetat plus Prednison, in Kombination mit ADT, im Vergleich zu ADT plus Placebo, das Risiko einer auf Scans ersichtlichen Progression oder das Sterberisiko um 53 reduziert.1 Das mittlere rPFS betrug 33,0 Monate bei ADT in Kombination mit Abirateronacetat plus Prednison, verglichen mit 14,8 Monaten bei ADT und Placebo.1

"Im Rahmen der LATITUDE-Studie haben wir festgestellt, dass Abirateronacetat plus Prednison, in Kombination mit Androgenentzugstherapie, bei Patienten mit metastasierendem hormonnaivem Hochrisiko-Prostatakarzinom Verbesserungen von statistischer Signifikanz und klinischer Aussagekraft hervorrief?, sagte Dr. Karim Fizazi, leitender Prüfarzt der Studie und Leiter der Abteilung für medizinische Onkologie des Institut Gustave Roussy. "Es handelt sich hier um wichtige neue Informationen, da nicht alle Patienten gut auf den Behandlungsstandard ansprechen. LATITUDE legt den Schluss nahe, dass Abirateronacetat plus Prednison, in Kombination mit Androgenentzugstherapie, eine neue und dringend benötigte Option für Patienten ist, die gerade mit Hochrisiko-mHNPC diagnostiziert wurden.?

In Europa erkranken jedes Jahr ungefähr 420.000 Männer an Prostatakrebs.2 Davon erkranken 2 bis 43 (bis zu 180.000) an metastasierendem Prostatakrebs.3,4,5 Bisher waren ADT und Docetaxel der Behandlungsstandard bei Patienten mit metastasierendem Prostatakrebs. Dies ist oft sehr wirksam, da es das Wachstum von Prostatakrebs, der sich bereits ausgebreitet hat, umkehrt oder verlangsamt, aber die Wirksamkeit lässt im Laufe der Zeit meist nach.6,7,8

Zusätzlich zur Erzielung signifikanter Verbesserungen bei den beiden primären Endpunkten OS und rPFS hat die LATITUDE-Studie auch alle sekundären Endpunkte erreicht, mit statistisch signifikanten Verbesserungen in dem Arm mit Abirateronacetat plus Prednison hinsichtlich des Zeitraumes bis zu: der Verschlimmerung der Schmerzen, der Einleitung der nachfolgenden Therapie für Prostatakrebs, dem Beginn der Chemotherapie, der Progression des prostataspezifischen Antigens (PSA) (alle p<0,0001) und dem nächsten skelettassoziierten Ereignis (p=0,0086).1

Insgesamt stimmte das Sicherheitsprofil von ADT in Kombination mit Abirateronacetat plus Prednison mit früheren Studien an Patienten überein, die an metastasierendem kastrationsresistentem Prostatakarzinom (mCRPC) erkrankt waren. Die häufigsten und erwarteten unerwünschten Ereignisse waren das verstärkte Auftreten von mit Mineralokortikoiden verbundener Hypertension und Hypokaliämie in dem Arm mit ADT in Kombination mit Abirateronacetat plus Prednison im Vergleich zu ADT und Placebo.

"Prostatakrebs ist in Europa die am häufigsten auftretende Krebserkrankung bei Männern, die in der Region über drei Millionen Patienten betrifft. Wenn sich Metastasen bilden und auf andere Teile des Körper ausdehnen, kann es zu einer sehr agressiven und schwer zu behandelnden Erkrankung werden?, sagte Dr. Ivo Winiger-Candolfi, Oncology Solid Tumor Therapy Area Lead, Janssen Europa, Mittlerer Osten, Afrika." Janssen hat in den letzten sieben Jahren eine wichtige Rolle bei der Überwindung von Behandlungsherausforderungen und der Veränderung des Behandlungsansatzes für mestatasierende Prostatakarzinome gespielt. Wir freuen uns sehr, die positiven LATITUDE-Daten bezüglich Abirateronacetat plus Prednison bei hormonnaivem metastasierendem Prostatakarzinom zu sehen. Diese Daten bilden die Grundlage unserer Einreichung bei der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMEA) zur Ausweitung des Einsatzes von Abirateronacetat plus Prednison, um auch frühere Stadien des Prostatakarzinoms mit einzubeziehen, als die gegenwärtige Indikation zulässt, und wir werden uns auch weiterhin dafür einsetzen, den Patienten zu helfen, die in der Zukunft von dieser Behandlung profitieren können."

-ENDE-

HINWEIS AN REDAKTEURE

Über metastasierendes hormonnaives Hochrisiko-Prostatakarzinom (mHNPC)

Nicht alle Prostatakarzinome sind gleich. Sie reichen von auf die Prostatadrüse begrenzten Karzinomen bis hin zu Karzinomen, die sich auf die Lymphknoten, Knochen oder andere Teile des Körpers ausgedehnt haben. Das Ausmaß bzw. die Verbreitung des Prostatakarzinoms bestimmt das Stadium.9 Hormonnaive Prostatakarzinom (HNPC) bezeichnet ein Stadium der Erkrankung, in dem der Patient noch nicht mit ADT behandelt worden ist.10 Patienten mit einer neuen mHNPC-Diagnose, besonders wenn Hochrisikocharakteristika vorhanden sind, haben eine schlechte Prognose. ADT plus Docetaxel haben bei mHNPC bessere Ergebnisse erzielt, aber viele Patienten sind keine Kandidaten für Docetaxel und könnten Nutzen aus alternativen Behandlungsansätzen ziehen.11 Darüber hinaus erhält die Mehrzahl der Patienten zwar zu Beginn ADT, aber die Wirksamkeit lässt im Laufe der Zeit in der Regel nach.6,7,8

Über die LATITUDE-Studie1

Die multinationale, multizentrische, randomisierte, doppelblinde, placebokontrollierte Phase-3-Studie LATITUDE umfasste 1.199 Patienten mit neuer mHNPC-Diagnose und wurde an 235 Standorten in 34 Ländern in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum, in Lateinamerika und Kanada durchgeführt. Insgesamt wurden 597 Patienten radomisiert und erhielten ADT in Kombination mit Abirateronacetat plus Prednison (n=597), wohingegen 602 Patienten randomisiert wurden und ADT und Placebo (n=602) erhielten. Die aufgenommenen Patienten hatten alle ein Hochrisiko-mHNPC, was zum Zeitpunkt der Diagnose im Rahmen einer Computertomographie (CT) oder einer Magnetresonanztomographie (MRT) durch einen positiven Knochenscan oder metastatische Läsionen dokumentiert wurde. Darüber hinaus mussten Patienten mindestens zwei der drei folgenden Hochrisikofaktoren aufweisen, die auf eine ungünstige Prognose hinweisen:

Gleason-Score =8

=3 Knochenläsionen

Vorliegen von messbaren viszeralen Metastasen

Diese Ergebnisse dienten als Grundlage der Janssen-Eingabe bei der Europäischen Arzneimittelbehörde (EMEA) zur Beantragung von Änderungen des Typs II, um die bestehende Zulassung für Abirateronacetat plus Prednison oder Prednisolonum um die Behandlung von Männern zu erweitern, die vor Kurzem die Diagnose eines metastasierenden hormonsensiblen Prostatakarzinoms (mHSPC) erhalten haben. Sollte diese Zulassung erteilt werden, würde dadurch die Verwendung von Abirateronacetat plus Prednison auch auf ein früheres Stadium von Prostatakrebs ausgeweitet, als die derzeitige Indikation zulässt.

Insgesamt entsprach das Sicherheitsprofil von ADT in Kombination mit Abirateronacetat plus Prednison dem in früheren Studien bei Patienten mit mestastasierendem kastrationsresistentem Prostatakarzinom (mCRPC). Die häufigsten und erwarteten unerwünschten Ereignisse waren das verstärkte Auftreten von mit Mineralokortikoiden verbundener Hypertension und Hypokaliämie in dem Arm mit ADT in Kombination mit Abirateronacetat plus Prednison im Vergleich zu ADT und Placebo. Die Inzidenzrate von Hypertension Stadium 3 oder höher (20 ggü. 10 %) war höher, als die, die in vorherigen Studien mit Abirateronacetat bei mCRPC-Patienten. Es gab keine schwerwiegenden Folgeerkrankungen aufgrund der erhöhten Bluthochdruckrate. Die Inzidenz von Hypokalemie war höher als in vorherigen Phase-III-Studien zu Abirateronacetat bei mCRPC berichtet wurde; allerdings haben nur zwei Patienten die Behandlung wegen Hypokalemie abgebrochen und es gab keine Anzeichen für auf Hypokalemie zurückzuführende Todesfälle. Mit Mineralokortikoiden verbundene unerwünschte Ereignisse waren medizinisch kontrollierbar, was zur Verwendung der niedrigeren Prednison-Dosis von nur 5 mg führte, im Vergleich zu 10 mg in vorherigen Studien.

Über Abirateronacetat

Abirateronacetat plus Prednison/Prednisolon ist die einzige zugelassene Therapie für mCRPC, die die Androgenproduktion (die das Wachstum von Prostatakarzinomen beschleunigt) an allen drei Quellen hemmt, die bei Prostatakarzinomen von Bedeutung sind in den Hoden, Nebennieren und dem Tumor selbst.12,13,14

Abirateronacetat plus Prednison/Prednisolon wurde bisher in mehr als 90 Ländern zugelassen und weltweit ca. 290.000 Männern verschrieben.15,16

Indikationen12

2011 wurde Abirateronacetat in Kombination mit Prednison/Prednisolon von der Europäischen Kommission (EC) für die Behandlung von mCRPC in Männern über 18 Jahren zugelassen, deren Erkrankung unter oder nach einer Docetaxel-basierten Chemotherapie eine Progression erfahren hatte.

Im Dezember 2012 gewährte die Europäische Kommission eine Erweiterung der Indikation für Abirateronacetat, wodurch der Einsatz in Kombination mit Prednison oder Prednisolon zur Behandlung von mCRPC in Männern über 18 Jahren möglich wurde, die nach Versagen der Androgenentzugstherapie entweder keine oder nur geringe Symptome aufwiesen und in denen eine Chemotherapie klinisch noch nicht indiziert war.12

Weitere Informationen12

Zu den am häufigsten bei Abirateronacetat plus Prednison/Prednisolon beobachteten unerwünschten Ereignisse zählen unter anderem Harnwegsinfektionen, Hypokaliämie, Hypertension und periphere Ödeme.

Eine vollständige Auflistung der Nebenwirkungen und weitere Informationen zur Dosierung und Verabreichung, Kontraindikationen und andere Warnungen zur Einnahme von Abirateronacetat plus Prednison/Prednisolon entnehmen Sie bitte der Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels unter: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002321/WC500112858.pdf

Über die Janssen Pharmaceutical Companies

Bei den Janssen Pharmaceutical Companies of Johnson Johnson arbeiten wir daran, eine Welt ohne Erkrankungen zu schaffen. Das Leben von Menschen zu verändern, indem wir neue und bessere Wege finden, um Krankheiten zu verhüten, aufzuhalten, zu behandeln und zu heilen, ist das, was uns inspiriert. Wir bringen die besten Köpfen der Branche zusammen und verfolgen die vielversprechendsten wissenschaftlichen Ansätze weiter. Wir sind Janssen. Wir arbeiten mit der Welt zusammen, um die Gesundheit aller auf dieser Welt zu verbessern. Mehr erfahren Sie unter www.janssen.com/emea. Folgen Sie uns auf http://www.twitter.com/janssenEMEA, wenn Sie an den neusten Nachrichten interessiert sind.

Cilag GmbH International, Janssen Biotech, Inc. und Janssen-Cilag International NV gehören zu Janssen Pharmaceutical Companies, einer Unternehmensgruppe von Johnson Johnson.

Warnung bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsbezogene Aussagen" im Sinne des US-amerikanischen Private Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995 zur Produktentwicklung. Der Leser wird aufgefordert, sich nicht auf diese zukunftsbezogenen Aussagen zu verlassen. Diese Aussagen beruhen auf derzeitigen Erwartungen im Hinblick auf zukünftige Ereignisse. Sollten sich die zugrunde liegenden Annahmen als ungenau erweisen oder bekannte oder unbekannte Risiken oder Unwägbarkeiten eintreten, könnten die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den Erwartungen und Prognosen von Janssen-Cilag International NV oder Johnson Johnson abweichen. Zu diesen Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem: der Entwicklung neuer Produkte innewohnende Herausforderungen, einschließlich der Beschaffung behördlicher Genehmigungen; die Unsicherheit des kommerziellen Erfolges; Fertigungsprobleme, Wettbewerb, darunter von Mitbewerbern erlangte technische Fortschritte, Anfechtung von Patenten; Bedenken hinsichtlich der Wirksamkeit oder Sicherheit von Produkten, die zu Rückrufaktionen oder regulatorischen Massnahmen führen können; Veränderungen des Verhaltens oder der Ausgabegewohnheiten oder Finanzielle Nöte aufseiten von Einkäufern von Gesundheitsprodukten und -dienstleistungen; Änderungen staatlicher Gesetze und Vorschriften und Reformen des Gesundheitswesens weltweit sowie Trends zur Eindämmung der Gesundheitskosten. Eine weitergehende Aufzählung und Beschreibung dieser Risiken, Unwägbarkeiten und anderer Faktoren finden Sie im Jahresbericht von Johnson Johnson auf Formblatt 10-K für das am 1. Januar 2017 beendete Geschäftsjahr, einschließlich der Abschnitte unter der Überschrift "Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements? und "Item 1A. Risk Factors?, und den nachfolgenden Einreichungen des Unternehmens bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC. Die eingereichten Unterlagen sind online unter www.sec.govwww.jnj.com oder auf Anfrage bei Johnson Johnson erhältlich. Weder Janssen Pharmaceutical Companies noch Johnson Johnson sind verpflichtet, vorausblickende Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu korrigieren, wenn neue Informationen bekannt werden oder zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen eintreten.

Literaturverzeichnis:

__________________________ 1 Fizazi, K. LATITUDE: A phase III, double-blind, randomized trial of androgen deprivation therapy with abiraterone acetate plus prednisone or placebos in newly diagnosed high-risk metastatic hormone-naive prostate cancer. ZusammenfassungLBA3. Vorgelegt auf der Jahrestagung der American Society of Clinical Oncology (ASCO) 2017, 4.Juni 2017. Verfügbar unter http://abstracts.asco.org/199/AbstView_199_181729.html Letzter Zugriff im Mai 2017. 2 Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC). GLOBOCAN 2012 Datenbank: Zusammenfassende Tabelle nach Krebsart. Verfügbar unter: http://globocan.iarc.fr/Pages/fact_sheets_cancer.aspx. Letzter Zugriff im Mai 2017. 3 Buzzoni C, et al. Metastatic prostate cancer incidence and prostate-specific antigen testing: new insights from the European Randomized Study of Screening for Prostate Cancer. Eur Urol 2015; 68: 885-890. 4 McPhail S, et al. Stage at diagnosis and early mortality from cancer in England. B J Cancer 2015; 112: S108-S115. 5 Brasso K, et al. Differences in survival from prostate cancer in Denmark, Iceland and Sweden. Eur J Cancer 2013; 8:1984-1992. 6 Gillessen S, et al. Management of patients with advanced prostate cancer: recommendations of the St Gallen Advanced Prostate Cancer Consensus Conference. Ann Oncol. 2015;26:1589-1604. 7 Cornford P, et al. Guidelines on Prostate Cancer. Part II: treatment of relapsing, metastatic, and castration-resistant prostate cancer. Eur Urol. 2017;71:630-642. 8 American Cancer Society. "Treating Prostate Cancer That Doesn't Go Away or Comes Back After Treatment.? Verfügbar unter: https://www.cancer.org/cancer/prostate-cancer/treating/recurrence.html. Letzter Zugriff im Mai 2017. 9 My Prostate Cancer Roadmap. Verfügbar unter: https://www.myprostatecancerroadmap.com/understanding-your-road. Letzter Zugriff im Mai 2017. 10 Moul, J.W. Hormone naïve prostate cancer: predicting and maximizing response intervals. Verfügbar unter: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4814946/. Letzter Zugriff im Mai 2017. 11 Engel Ayer Botrel, T. Efficacy and Safety of Combined Androgen Deprivation Therapy (ADT) and Docetaxel Compared with ADT Alone for Metastatic Hormone-Naive Prostate Cancer: A Systematic Review and Meta-Analysis. Verfügbar unter: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4911003/. Letzter Zugriff im Mai 2017. 12 ZYTIGA Zusammenfassung der Merkmale des Arzneimittels (Februar 2017). Verfügbar unter: http://www.ema.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002321/WC500112858.pdf. Letzter Zugriff im Mai 2017. 13 Hoy, SM. et al. Abiraterone Acetate: A review of its use in patients with metastatic castration-resistant prostate cancer drugs. Drugs 2013; 73:2077-2091. 14 Ritch, CR. Cookson, MS. Advances in the management of castration resistant prostate cancer. BMJ. 2016 Oct 17;355:i4405. Doi: 10.1136/bmj.i4405. 15 Ye,D. A phase 3, double-blind, randomized placebo-controlled efficacy and safety study of abiraterone acetate in chemotherapy-naïve patients with mCRPC in China, Malaysia, Thailand and Russia. Asian Journal of Urology. 2017.Doi.org/10.1016/j.ajur.2017.01.002. 16 Von Janssen Finance gemeldete Stückzahlen (Anzahl der Pillen) von der Einführung bis Dez. 2016.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20170603005072/de/

Contacts:

Janssen-Cilag International NV

Medienanfragen:

Natalie Buhl

+353 85 7446696

oder

Investor Relations:

Lesley Fishman

Tel.: +1 732-524-3922

oder

Joseph J. Wolk

Tel.: +1 732-524-1142