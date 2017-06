Das Interesse an Ökostrom-Tarifen schwindet. Laut einer Auswertung des Tarifportals Verivox entschieden sich im ersten Quartal 2017 nur noch 42 Prozent der Verbraucher für "grüne" Elektrizität.

Das sind sieben Prozentpunkte weniger als 2016 und 33 Punkte weniger als 2012, schreiben die Zeitungen der Funke-Mediengruppe in ihren Sonntagausgaben. 2012, also im Jahr nach der Reaktorkatastrophe von Fukushima, hatte das Interesse der Verbraucher an grünen Stromtarifen seinen Höhepunkt erreicht. Damals wählten drei Viertel der Kunden einen Ökostrom-Tarif. Dabei kostet Ökostrom die Verbraucher in vielen Fällen nur geringe Aufschläge.

Im bundesweiten Durchschnitt seien zwei der jeweils zehn günstigsten Stromangebote Ökostromtarife, ergab die Auswertung. Private Haushalte und Gewerbe finanzieren automatisch durch die Ökostrom-Umlage von 6,88 Cent pro Kilowattstunde die Erzeugung von Ökostrom in Deutschland. Der weit überwiegende Anteil der Windkraftwerke, Solaranlagen und Biomasse-Kraftwerke wird über die sogenannte EEG-Umlage finanziert. Für einen mittelgroßen Haushalt mit 3.000 Kilowattstunden Verbrauch macht das pro Jahr einschließlich der fälligen Mehrwertsteuer rund 250 Euro aus.